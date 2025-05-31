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Булыкин — о Бальбуэне: в «Динамо» много игроков, которых можно спокойно отпустить

Булыкин — о Бальбуэне: в «Динамо» много игроков, которых можно спокойно отпустить
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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об уходе из московского «Динамо» защитника Фабиана Бальбуэны. О расставании с футболистом пресс-служба бело-голубых объявила сегодня, 31 мая.

«Я считаю, что уход Бальбуэны — не потеря для «Динамо». Может, кто-то считает по-другому. Но в команде много футболистов, которых можно спокойно отпустить и ничего не потерять. Конечно, было потрачено много денег, за которые будут спрашивать. Но трёх-четырёх игроков можно легко поменять на более качественных футболистов, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне. Этим и будет заниматься руководство «Динамо», покупая игроков из «Ростова», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фабиан Бальбуэна защищал цвета «Динамо» с лета 2021 года. Всего за бело-голубых 33-летний защитник провёл 89 матчей и забил восемь мячей, дважды став бронзовым призёром чемпионата России.

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