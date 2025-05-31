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Булыкин: для игроков «Ростова» Кубок России — единственный шанс уйти из клуба с трофеем

Булыкин: для игроков «Ростова» Кубок России — единственный шанс уйти из клуба с трофеем
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Экс-форвард «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что у ЦСКА больше шансов на победу в Суперфинале Кубка России с «Ростовом». Но все мы знаем кубковый характер таких матчей. В этих играх может произойти что угодно — красная карточка или ошибка может привести к совершенно другому результату. Если ЦСКА сыграет в свой футбол, точно победит.

Но для футболистов «Ростова» Кубок России — единственный шанс закончить сезон на хорошей ноте и уйти из клуба с трофеем. Ростовчане приложат все усилия, но этого будет мало, ведь ЦСКА тоже хочет выиграть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе из «Ростова» защитника Максима Осипенко. Нападающий Николай Комличенко, как сообщается, тоже близок к тому, чтобы покинуть команду.

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