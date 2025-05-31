Булыкин: для игроков «Ростова» Кубок России — единственный шанс уйти из клуба с трофеем

Экс-форвард «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 1 июня.
«Думаю, что у ЦСКА больше шансов на победу в Суперфинале Кубка России с «Ростовом». Но все мы знаем кубковый характер таких матчей. В этих играх может произойти что угодно — красная карточка или ошибка может привести к совершенно другому результату. Если ЦСКА сыграет в свой футбол, точно победит.
Но для футболистов «Ростова» Кубок России — единственный шанс закончить сезон на хорошей ноте и уйти из клуба с трофеем. Ростовчане приложат все усилия, но этого будет мало, ведь ЦСКА тоже хочет выиграть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе из «Ростова» защитника Максима Осипенко. Нападающий Николай Комличенко, как сообщается, тоже близок к тому, чтобы покинуть команду.