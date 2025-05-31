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Стало известно, в какой лиге желает играть Ромеро

Стало известно, в какой лиге желает играть Ромеро
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Аргентинский защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро рассказал, в каком чемпионате он хотел бы выступать.

«Я бы хотел играть в Ла Лиге. Смотрю много матчей этого чемпионата, и у меня много партнёров по команде (речь о сборной Аргентины. — Прим. «Чемпионата»), играющих в Испании. Это одна из тех лиг, где я желал бы выступать», — сказал Ромеро в интервью журналисту Гастону Эдулу.

В 26 матчах клубного сезона-2024/2025 Ромеро забил один гол и отдал две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в € 50 млн. В составе «Тоттенхэма» Кристиан выиграл Лигу Европы, а со сборной Аргентины он стал чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Америки, а также брал трофей Финалиссимы.

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