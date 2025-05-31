«Ахмат» — «Урал»: Мелкадзе вывел хозяев вперёд на 51-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и «Урал». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:0 в пользу «Ахмата».

На 52-й минуте «Ахмат» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал нападающий Георгий Мелкадзе.

В первой игре екатеринбургский клуб одержал победу со счётом 2:1.

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. Победитель этой пары сыграет в следующем сезоне РПЛ, проигравший — в Первой лиге.