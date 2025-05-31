Генич высказался о назначении пенальти в ворота «Урала» в матче с «Ахматом»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал решение арбитра Сергея Иванова назначить пенальти в ответном переходном матче за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и «Урал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Ахмата».

«Мелкадзе же фолил перед нарушением «Урала». Разве нет?» — написал Генич в телеграм-канале.

На 52-й минуте «Ахмат» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал нападающий Георгий Мелкадзе. В первой игре екатеринбургский клуб одержал победу со счётом 2:1.