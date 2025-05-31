«Порту», «Спортинг» и «Бенфика» интересуются Сперцяном — Armenie Football

Португальские «Бенфика», «Спортинг» и «Порту» проявляют интерес к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну. Об этом сообщает Armenie Football в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Порту» уже начал переговоры с окружением футболиста.

В прошедшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.