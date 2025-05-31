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«Сабах» под руководством В. Березуцкого выиграл Кубок Азербайджана и примет участие в ЛЕ

«Сабах» под руководством В. Березуцкого выиграл Кубок Азербайджана и примет участие в ЛЕ
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«Сабах» под руководством главного тренера Василия Березуцкого выиграл Кубок Азербайджана, одолев в финале турнира «Карабах» со счётом 3:2. Данная встреча завершилась после дополнительного времени. Стоит отметить, что это первый трофей в истории клуба, основанного в 2017 году.

Василий Березуцкий возглавил «Сабах» в конце ноября 2024 года. Под его руководством команда заняла в турнирной таблице чемпионата Азербайджана пятое место, заработав 48 очков. Победа в Кубке позволит данному коллективу выступить в квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026.

Предыдущим местом работы российского специалиста был «Шанхай Шэньхуа».

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