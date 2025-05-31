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Экс-тренер Березуцкого — о победе в Кубке Азербайджана: Василий — молодец! Очень рад

Экс-тренер Березуцкого — о победе в Кубке Азербайджана: Василий — молодец! Очень рад
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Юрий Аджем, бывший тренер Василия Березуцкого в ЦСКА, высказался о победе «Сабаха», который возглавляет экс-защитник армейцев, в Кубке Азербайджана. Команда Березуцкого обыграла в финала «Карабах» (3:2).

— «Сабах» под руководством Василия Березуцкого выиграл Кубок Азербайджана.
— Да вы что? Я очень рад за него. Они же с «Карабахом» играли в финале, это солидная команда, которая постоянно участвует в Лиге чемпионов. Василий — молодец! Какими Березуцкие были футболистами, такими стали и тренерами, — сказал Аджем в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Василий Березуцкий возглавил «Сабах» в конце ноября 2024 года. Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате Азербайджана.

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