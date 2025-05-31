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Марко Николич из ЦСКА признан лучшим тренером в Кубке России — 2024/2025

Марко Николич из ЦСКА признан лучшим тренером в Кубке России — 2024/2025
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Сербский специалист Марко Николич был признан лучшим тренером Фонбет Кубка России в сезоне-2024/2025. Как сообщает официальный телеграм-канал турнира, главный тренер ЦСКА победил в голосовании, набрав 56% голосов.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второе место в голосовании занял главный тренер «Ростова» Джонатан Альба, у которого 27%. Соотечественник Николича Деян Станкович, возглавляющий московский «Спартак», занял третье место. У него 7% от общего числа голосов.

ЦСКА под управление Николича вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с «Ростовом». Игра пройдёт в воскресенье, 1 июня. На стадии финала Пути РПЛ армейцы выбили из турнира действующего обладателя трофея — санкт-петербургский «Зенит».

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