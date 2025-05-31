Марко Николич из ЦСКА признан лучшим тренером в Кубке России — 2024/2025

Сербский специалист Марко Николич был признан лучшим тренером Фонбет Кубка России в сезоне-2024/2025. Как сообщает официальный телеграм-канал турнира, главный тренер ЦСКА победил в голосовании, набрав 56% голосов.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Второе место в голосовании занял главный тренер «Ростова» Джонатан Альба, у которого 27%. Соотечественник Николича Деян Станкович, возглавляющий московский «Спартак», занял третье место. У него 7% от общего числа голосов.

ЦСКА под управление Николича вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с «Ростовом». Игра пройдёт в воскресенье, 1 июня. На стадии финала Пути РПЛ армейцы выбили из турнира действующего обладателя трофея — санкт-петербургский «Зенит».