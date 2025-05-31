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Ахмат — Урал, результат матча 31 мая 2025, счет 2:0, переходные матчи РПЛ 2024-2025

«Ахмат» сохранил место в РПЛ благодаря голу в ворота «Урала» на 90+3-й минуте
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Завершился ответный матч за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026, в котором встречались «Ахмат» и «Урал». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Ахмат» победил со счётом 2:0 (3:2 по сумме двух встреч).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мелкадзе – 51'     2:0 Зорин – 90+3'    

На 52-й минуте «Ахмат» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал нападающий Георгий Мелкадзе. На 90+3-й минуте полузащитник Даниил Зорин удвоил преимущество грозненцев.

В первой игре екатеринбургский клуб одержал победу со счётом 2:1.

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги.

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