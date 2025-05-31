Фабрегас назвал фаворита финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Бывший футболист сборной Испании Сеск Фабрегас, работающий на посту главного тренера «Комо», высказался о раскладе сил в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Интер». Игра состоится сегодня, 31 мая.

«Друг против друга сошлись две команды с разными стилями. «Интер» уже несколько лет играет с примерно одними и теми же игроками, у них есть опыт и физическая подготовка. Кроме того, это их второй финал за три сезона. Если бы мне пришлось выбирать фаворита, я бы назвал «Интер». Но «ПСЖ» — очень цельная команда, которая невероятно здорово провела вторую половину сезона. Считаю, что игра закончился со счётом 2:1 в пользу «Интера», — приводит слова Фабрегаса DAZN Football.