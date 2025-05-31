Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрегас назвал фаворита финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Фабрегас назвал фаворита финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025
Комментарии

Бывший футболист сборной Испании Сеск Фабрегас, работающий на посту главного тренера «Комо», высказался о раскладе сил в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Интер». Игра состоится сегодня, 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Друг против друга сошлись две команды с разными стилями. «Интер» уже несколько лет играет с примерно одними и теми же игроками, у них есть опыт и физическая подготовка. Кроме того, это их второй финал за три сезона. Если бы мне пришлось выбирать фаворита, я бы назвал «Интер». Но «ПСЖ» — очень цельная команда, которая невероятно здорово провела вторую половину сезона. Считаю, что игра закончился со счётом 2:1 в пользу «Интера», — приводит слова Фабрегаса DAZN Football.

Материалы по теме
Какая версия «ПСЖ» в XXI веке — любимая? Крутых команд было сразу несколько
Рейтинг
Какая версия «ПСЖ» в XXI веке — любимая? Крутых команд было сразу несколько
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5 Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android