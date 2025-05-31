Юрий Аджем: сам Акинфеев не будет против, чтобы Тороп сыграл в Суперфинале с «Ростовом»

Бывший тренер ЦСКА Юрий Аджем высказался о конкуренции между голкиперами Игорем Акинфеевым и Владиславом Торопом за место в воротах армейцев в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Ростовом». Игра пройдёт в воскресенье, 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мне нравится, как играет «Ростов», но всё равно у ЦСКА более солидная команда, которая выше классом. Беспроигрышная серия не случайна — в период сборов хорошо поработали над «ромбом». Мне очень хочется, чтобы футболисты ЦСКА завоевали трофей.

Тороп же играл практически все кубковые матчи в этом сезоне. Думаю, сам Акинфеев не будет против, чтобы Слава сыграл. Тороп заслужил сыграть в Суперфинале Кубка России. Представьте, он сыграл практически во всех матчах турнира, а в финале останется вне старта. Хотя он может понимать, что Акинфеев должен играть. Это сложная дилемма, в которой тренер разберётся», — сказал Аджем в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

21-летний голкипер Владислав Тороп принял участие в 11 из 12 матчей Кубка России в текущем сезоне. На счету 39-летнего Игоря Акинфеева один матч в турнире — на стадии 1/2 финала Пути РПЛ с московским «Динамо» (0:0).