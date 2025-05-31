Руй Патрисиу покинул «Аталанту»

Голкипер Руй Патрисиу ушёл из «Аталанты». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист выступал за итальянскую команду с прошлого августа. В составе этого коллектива игрок принял участие в шести матчах, в которых пропустил шесть голов и дважды сыграл «всухую».

На протяжении своей карьеры португалец также играл за «Спортинг», «Вулверхэмптон» и «Рому». В активе футболиста три Кубка Португалии, Кубок Португальской лиги, три Суперкубка Португалии и трофей Лиги конференций. В составе сборной Португалии Патрисиу выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций.