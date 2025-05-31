«ПСЖ» — «Интер»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов — 2024/2025 началась

В эти минуты проходит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются «ПСЖ» и «Интер». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач из Румынии. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/2 финала парижане одержали две победы над лондонским «Арсеналом» (1:0, 2:1). Итальянский клуб в полуфинале оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:3, 4:3 д. вр.). «Интер» трижды в своей истории выигрывал главный еврокубковый трофей. «ПСЖ» ни разу не становился победителем Лиги чемпионов.