Гендиректор «Сочи» отреагировал на выход клуба в РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на выход клуба в Российскую Премьер-Лигу. В переходных матчах сочинцы обыграли «Пари НН» со счётом 4:3 по сумме двух матчей.

«Эмоции от возвращения в РПЛ положительные. Непростой чемпионат выдался. Задача стояла — мы вышли. Это самое главное! Сейчас надо выдохнуть и отдохнуть», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам регулярного сезона «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 57 очков. «Пари Нижний Новгород» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.