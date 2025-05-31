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В «Сочи» высказались о будущем главного тренера команды Морено

В «Сочи» высказались о будущем главного тренера команды Морено
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о работе главного тренера команды Роберта Морено после выхода команды в Российскую Премьер-Лигу. «Сочи» под руководством испанца Роберта Морено завоевал право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, одолев в переходных матчах «Пари НН» (1:2, 3:1). Ранее тренер не поехал в Нижний Новгород на ответный матч.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 21'     0:2 Крамарич – 45+4'     0:3 Крамарич – 45+7'     1:3 Босельи – 84'    

«Комплектование, как и в любом клубе, идёт в штатном режиме. Есть определённое понимание. Что вас интересует по Морено? Каналы сами разгоняют. От нас какие-то конкретные заявления были? Нет? Пускай они продолжают писать. Много что пишут. Морено на сегодняшний момент имеет действующий контракт и никто с ним не расторгался.

У нас уверенность в том, что мы в РПЛ точно! Надеюсь, что всё будет у «Сочи». Город хотел, чтобы мы вернулись. Я думаю, что те болельщики, которые нас поддерживали в «лучшей лиге мира» — радуются! И подарок Сочи на день города!» — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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