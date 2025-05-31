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Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Группа Linkin Park выступила перед финалом Лиги чемпионов

Группа Linkin Park выступила перед финалом Лиги чемпионов
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Американская рок-группа Linkin Park выступила перед началом финального матча Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интером». На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
3 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'    

Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач из Румынии. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск.

На стадии 1/2 финала парижане одержали две победы над лондонским «Арсеналом» (1:0, 2:1). Итальянский клуб в полуфинале оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:3, 4:3 д. вр.). «Интер» трижды в своей истории выигрывал главный еврокубковый трофей. «ПСЖ» ни разу не становился победителем Лиги чемпионов.

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