В «Барселоне» ответили, работают ли над трансфером Дьёкереша

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, планирует ли каталонский клуб подписать нападающего «Спортинга» и сборной Швеции Виктора Дьёкереша.

«Дьёкереш — замечательный нападающий, который великолепно проявил себя в «Спортинге», но на данный момент мы не планируем искать исполнителей для усиления этой позиции. В роли «девятки» у нас есть Роберт Левандовски», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В 52 матчах клубного сезона-2024/2025 Дьёкереш забил 54 гола и отдал 13 результативных передач.

На счету Левандовского в 52 играх за клуб 42 гола и три результативные передачи.