Тренер «Урала» прокомментировал поражение от «Ахмата» в переходных матчах
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Главный тренер «Урала» Сергей Томаров прокомментировал поражение своей команды в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.
Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мелкадзе – 51' 2:0 Зорин – 90+3'
«Обидное поражение, не дотерпели в концовке. Второй тайм плохо выглядели. Соперник давил, нагнетал, было много стандартов. Очень обидное поражение.
Три тайма из четырёх мы смотрелись хорошо — два тайма в Екатеринбурге, здесь первый тайм, я считаю, достойно выглядели, но в концовке не хватило», — приводит слова Томарова пресс-служба клуба в телеграм-канале.
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