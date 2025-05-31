Тренер «Урала» прокомментировал поражение от «Ахмата» в переходных матчах

Главный тренер «Урала» Сергей Томаров прокомментировал поражение своей команды в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.

«Обидное поражение, не дотерпели в концовке. Второй тайм плохо выглядели. Соперник давил, нагнетал, было много стандартов. Очень обидное поражение.

Три тайма из четырёх мы смотрелись хорошо — два тайма в Екатеринбурге, здесь первый тайм, я считаю, достойно выглядели, но в концовке не хватило», — приводит слова Томарова пресс-служба клуба в телеграм-канале.