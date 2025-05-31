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Гончаренко: хотелось бы извиниться перед болельщиками «Пари НН» за то, что произошло

Гончаренко: хотелось бы извиниться перед болельщиками «Пари НН» за то, что произошло
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в ответном переходном матча за право принять участие в РПЛ в сезоне-2025/2026 с «Сочи» (1:3). Сочинцы одержали победу по сумме двух встреч со счётом 4:3.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 21'     0:2 Крамарич – 45+4'     0:3 Крамарич – 45+7'     1:3 Босельи – 84'    

— Хотелось бы извиниться перед болельщиками за то, что произошло. Исходя из того, какую игру показывали в концовке сезона – я имею в виду матчи с «Зенитом», ЦСКА, то старались царапаться до последнего.

Работа с мячом в игре с «Сочи» была не на должном уровне. Сказалась общая усталость, жара, перелёты, переезды. Конечно, это не оправдание, а просто констатация факта. Большое разочарование от исхода игр с «Сочи». Ещё было дёрганье: где играем, с кем играем в стыках и играем ли вообще. Мы старались об этом не думать, но всё равно разговоры сказываются, так как это обсуждается внутри коллектива. Были проблемы в опорной зоне, мы позволяли «Сочи» многое и по центру, и по флангам. Не было Майга и Каккоева, без них не смогли справиться: не было отбора, мяч не держался. Всё это не оправдание, но было много факторов, повлиявших на результат.

– Почему получились два разных тайма? В чём причина неудачи в первой половине игры?
– Невооружённым глазом было видно, что мы зажаты. Это касается и качества передачи, и приёма. Суперответственность сказывалась. Хотелось бы всех заверить, что стыковые матчи – это игра на износ: и для футболистов, и для тренера. Побеждает тот, кто не выигрывает, а кто выживает. «Сочи» в этих матчах выжил, — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба на официальном сайте.

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