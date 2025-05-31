«ПСЖ» — первый французский клуб с 1993 года, который забил в финале Лиги чемпионов

«ПСЖ» стал первой французской командой, забившей в финале Лиги чемпионов УЕФА с 1993 года. В главном матче ЛЧ сезона-2024/2025 парижане встречаются с «Интером». Матч проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач из Румынии. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте счёт открыл защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. Последним голом французской команды в финалах ЛЧ до этого был мяч, забитый защитником «Марселя» Базилем Боли в финале сезона-1992/1993 в ворота «Милана». Тогда французы завоевали главный еврокубковый трофей.