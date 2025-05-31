Гончаренко высказался о своём будущем в «Пари НН» после поражения в переходных матчах
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о своём будущем в клубе после поражения в ответном переходном матче за право принять участие в РПЛ в сезоне-2025/2026 с «Сочи» (1:3). Сочинцы одержали победу по сумме двух встреч со счётом 4:3.
Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 21' 0:2 Крамарич – 45+4' 0:3 Крамарич – 45+7' 1:3 Босельи – 84'
«Дождёмся, что будет дальше. Такой прекрасный город, как Нижний Новгород, должен быть представлен в РПЛ. Здесь идёт подъём футбола: занимаются детским футболом, построили манеж, на стадион стало приходить больше болельщиков.
И ещё, давайте не будем забегать вперёд. Сначала нужно понять, какова дальнейшая судьба у команды, а потом уже говорить о моей судьбе. Решения нужно принимать на холодную голову», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба на официальном сайте.
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