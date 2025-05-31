Гончаренко высказался о своём будущем в «Пари НН» после поражения в переходных матчах

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о своём будущем в клубе после поражения в ответном переходном матче за право принять участие в РПЛ в сезоне-2025/2026 с «Сочи» (1:3). Сочинцы одержали победу по сумме двух встреч со счётом 4:3.

«Дождёмся, что будет дальше. Такой прекрасный город, как Нижний Новгород, должен быть представлен в РПЛ. Здесь идёт подъём футбола: занимаются детским футболом, построили манеж, на стадион стало приходить больше болельщиков.

И ещё, давайте не будем забегать вперёд. Сначала нужно понять, какова дальнейшая судьба у команды, а потом уже говорить о моей судьбе. Решения нужно принимать на холодную голову», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба на официальном сайте.