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Зидан отказался возглавить «Аль-Хиляль» — L'Équipe

Зидан отказался возглавить «Аль-Хиляль» — L'Équipe
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«Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии пытался пригласить Зинедина Зидана для работы в качестве главного тренера команды, но специалист отказался. Об этом сообщает L'Équipe.

Согласно источнику, саудовский клуб предлагал Зидану контракт на один год с окладом, значительно превышающим € 100 млн. Тренер поблагодарил коллектив за проявленный интерес, но ответил на данное предложение отказом, аргументировав это желанием работать с другими проектами. Ранее сам Зидан говорил о своём желании возглавить сборную Франции.

Вероятно, «Аль-Хиляль» вернётся к варианту с главным тренером «Интера» Симоне Индзаги.

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