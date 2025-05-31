Дуэ установил уникальное достижение в Лиге чемпионов за первый тайм финала «ПСЖ» — «Интер»
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19-летний вингер «ПСЖ» отметился голом и голевой передачей в первом тайме финала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Матч проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач из Румынии. К исходу первого тайма счёт 2:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
3 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63'
Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, Дезире Дуэ стал самым молодым футболистом, оформившим гол+пас в финале главного еврокубкового турнира в возрасте 19 лет и 362 дней.
На 12-й минуте Дуэ результативно ассистировал защитнику «ПСЖ» Ашрафу Хакими. На 20-й минуте вингер отличился самостоятельно.
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