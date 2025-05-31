Дуэ установил уникальное достижение в Лиге чемпионов за первый тайм финала «ПСЖ» — «Интер»

19-летний вингер «ПСЖ» отметился голом и голевой передачей в первом тайме финала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Матч проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач из Румынии. К исходу первого тайма счёт 2:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, Дезире Дуэ стал самым молодым футболистом, оформившим гол+пас в финале главного еврокубкового турнира в возрасте 19 лет и 362 дней.

На 12-й минуте Дуэ результативно ассистировал защитнику «ПСЖ» Ашрафу Хакими. На 20-й минуте вингер отличился самостоятельно.