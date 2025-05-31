Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Ещенко назвал футболиста ЦСКА лучшим защитником РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Ещенко назвал футболиста ЦСКА лучшим защитником РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко назвал игрока ЦСКА Виктора Мойзеса лучшим защитником минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мойзес мне очень понравился по ходу сезона. Он прибавил по сравнению с прошлым годом. Стал увереннее в отборе и контроле мяча. Так что его назову лучшим защитником. Из вратарей могу выделить Максименко. Он провёл много игр «на ноль» и точно является одним из лучших вратарей в РПЛ. И ещё позитивно выделялся Агкацев из «Краснодара». Из полузащитников ярко себя проявили Батраков и Кисляк», – приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги стал «Краснодар» после разгромной победы в матче 30-го тура с «Динамо» (3:0). Таким образом, «Краснодар» в пятый раз в своей истории завоевал медали чемпионата России. Второе место занял «Зенит», отставший от «быков» на одно очко. На третьем месте расположился ЦСКА.

Материалы по теме
Сборная сезона РПЛ от «Чемпионата». В списке только лучшие!
Истории
Сборная сезона РПЛ от «Чемпионата». В списке только лучшие!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android