Экс-игрок «Спартака» Ещенко назвал футболиста ЦСКА лучшим защитником РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко назвал игрока ЦСКА Виктора Мойзеса лучшим защитником минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мойзес мне очень понравился по ходу сезона. Он прибавил по сравнению с прошлым годом. Стал увереннее в отборе и контроле мяча. Так что его назову лучшим защитником. Из вратарей могу выделить Максименко. Он провёл много игр «на ноль» и точно является одним из лучших вратарей в РПЛ. И ещё позитивно выделялся Агкацев из «Краснодара». Из полузащитников ярко себя проявили Батраков и Кисляк», – приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги стал «Краснодар» после разгромной победы в матче 30-го тура с «Динамо» (3:0). Таким образом, «Краснодар» в пятый раз в своей истории завоевал медали чемпионата России. Второе место занял «Зенит», отставший от «быков» на одно очко. На третьем месте расположился ЦСКА.