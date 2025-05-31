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22:00 Мск
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«Ох, как хорош «ПСЖ»! «Интера» на поле пока нет». Елагин — о финале Лиги чемпионов

«Ох, как хорош «ПСЖ»! «Интера» на поле пока нет». Елагин — о финале Лиги чемпионов
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Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между «ПСЖ» и «Интером». Матч проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач из Румынии. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
3 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'    

«Ох, как хорош «Пари Сен-Жермен»! То, что на данный момент это лучшая команда Европы – бесспорно. Именно – команда! Ни с Месси, ни с Неймаром, ни с Бекхэмом, ни с Мбаппе так «ПСЖ» не играл. Именно, как команда. Собственно, это моё главное впечатление по итогам первого тайма. «Интера» на поле пока нет», — написал Елагин в телеграм-канале.

На 12-й минуте игры защитник Ашраф Хакими открыл счёт в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество команды.

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