Лангле с юмором отреагировал на получение вызова в сборную Франции

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле, на правах аренды выступающий за «Атлетико», с юмором отреагировал на своё присутствие в заявке сборной Франции на ближайшие матчи Лиги наций УЕФА.

«Я находился в машине с друзьями, в какой-то момент я получил поздравления с попаданием в заявку, так об этом и узнал. Но проверил в интернете, не шутка ли это», — приводит слова Лангле RMC Sport.

Лангле не играл за сборную Франции с ноября 2021 года.

Сборная Франции 5 июня встретится с национальной командой Испании в полуфинале Лиги наций УЕФА. Следующую игру «трёхцветные» также проведут в рамках этого соревнования, она состоится 8 июня. Это будет либо матч за третье место, либо финал турнира.