Мануэл Фернандеш назвал имена пятерых лучших игроков, с которыми он пересекался в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш назвал пять лучших игроков, c которыми играл в Российской Премьер-Лиге.

«Халк, Квинси Промес, Думбия, Фарфан, Алексей Миранчук. С Вагнером я играл, но это было в Кубке УЕФА», —приводит слова Фернандеша Metaratings.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2015 по 2019 год. Вместе с железнодорожниками португальский хавбек становился чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны.

Сейчас Фернандешу 38 лет. Он также выступал за английские «Портсмут» и «Эвертон», португальскую «Бенфику», испанскую «Валенсию», турецкий «Бешикташ» и «Краснодар».