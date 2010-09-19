Дель Нери: мои игроки – лучшие в Италии

Главный тренер «Ювентуса» Луиджи дель Нери остался впечатлён победой туринского клуба в матче третьего тура чемпионата Италии над «Удинезе». Напомним, что поединок завершился со счётом 4:0.

«Сегодня мне понравилось отношение и самоотверженность команды. Эта победа должна поднять наш моральный дух, но не будем почивать на лаврах. Особенно порадовало, что футболисты боролись до последней минуты, несмотря на крупный счёт. Мы знали, что будет трудно, ведь наша команда только что родилась, проблем не избежать. Но если будем продолжать играть так, результаты придут. Я думаю, что мои игроки – лучшие в Италии», — приводит Football Italia слова дель Нери.