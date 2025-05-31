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«Интер» проиграл во втором финале Лиги чемпионов подряд

«Интер» проиграл во втором финале Лиги чемпионов подряд
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«Интер» уступил «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 со счётом 0:5. Это второе подряд поражение «нерадзурри» в решающей игре данного турнира.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

В сезоне-2022/2023 «Интер» в финале проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Та встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят».

На протяжении своей истории «нерадзурри» три раза выигрывали Кубок/Лигу чемпионов. В 1964 году команда обыграла мадридский «Реал» (3:1), в 1965-м была добыта победа над «Бенфикой» (1:0), а в 2010-м миланцы переиграли «Баварию» (2:0).

В 1967 году команда оступилась в финале турнира, уступив «Селтику» (1:2), а в 1972-м «Интер» проиграл «Аяксу» (0:2).

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