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ПСЖ — Интер: результат матча 31 мая 2025, счет 5:0, финал Лиги чемпионов 2025

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив «Интер» со счётом 5:0 в финале
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Завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «ПСЖ» и «Интер». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступал Иштван Ковач из Румынии. Разгромную победу со счётом 5:0 одержали игроки «ПСЖ».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довёл преимущество «ПСЖ» до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт — 5:0.

Таким образом, «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.

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