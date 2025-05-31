«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив «Интер» со счётом 5:0 в финале

Завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «ПСЖ» и «Интер». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступал Иштван Ковач из Румынии. Разгромную победу со счётом 5:0 одержали игроки «ПСЖ».

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довёл преимущество «ПСЖ» до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт — 5:0.

Таким образом, «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.