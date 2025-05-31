Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале турнира парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0). Сафонов остался в запасе. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступал Иштван Ковач из Румынии.

Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В нынешнем сезоне Матвей принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.