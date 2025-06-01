«ПСЖ» — первая команда в истории Лиги чемпионов, выигравшая финал с разницей в пять мячей

Французский «Пари Сен-Жермен» стал первой командой в истории футбола, которой удалось выиграть финал Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов с разницей в пять голов. В заключительном матче розыгрыша в сезоне-2024/2025 парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довёл преимущество «ПСЖ» до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт — 5:0.

Таким образом, «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.