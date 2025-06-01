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Матвей Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов

Матвей Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал пятым россиянином, победившем в Лиге чемпионов УЕФА. В финале турнира парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Ранее победы в главном европейском футбольном турнире добивались Игорь Добровольский («Марсель), Владимир Бут («Боруссия» Д), Дмитрий Аленичев («Порту») и Денис Черышев («Реал»).

Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В нынешнем сезоне Матвей принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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