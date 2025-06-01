Александр Мостовой: зачем «Интер» играл в финале Лиги чемпионов?

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о финале Лиги чемпионов, в котором «Пари Сен-Жермен» разгромил «Интер» — 5:0.

«Я был приглашён на одно мероприятие, посмотрел один тайм и с ужасом ушёл в перерыве. То, что сделал «Интер» в финале Лиги чемпионов, — полное безобразие. Не знаю, что с ними произошло. Может быть, узнаем это после матча. Может, их отравили. Кроме Тюрама, который как-то цеплялся, старался, остальные были пешеходами. Больше всего возмутило, что «Интер» при счёте 0:1 и 0:2 вставал и катал мяч сзади, который потом терял. Я расстроен не футболом, а финалом. Сразу появляется вопрос: «Зачем «Интер» играл в финале Лиги чемпионов?» Если бы вышла «Барселона», она бы играла лучше на фоне такой беспомощности. Складывалось впечатление, что у «Интера» просто не было сил. И это мы говорим об «Интере», а не о команде, которая случайно прошла в финал Лиги чемпионов. Так нельзя играть!

Что касается игры Дуэ, когда выходишь на поле и соперник имитирует игру в футбол, можешь делать всё что хочешь. Дуэ же мы увидели не в первый раз, он до этого хорошо играл за «ПСЖ». Парижане делали то, что должны были делать. Что ответят игроки «Интера» на вопрос, что они делали? У меня складывалось впечатление, что они вчера сыграли тяжёлый матч, а сегодня их снова заставили выйти на поле. Мы видели много финалов различных турниров, так нельзя играть. Даже не знаю, какое слово подобрать. Сколько миллионов было потрачено на трансферы и сколько лет прошло. Наконец-то «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.