Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» оформил квадрупл по итогам сезона-2024/2025

«ПСЖ» оформил квадрупл по итогам сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» завоевал четыре трофея в сезоне-2024/2025, взяв квадрупл по итогам кампании.

В Лиге 1 парижане оформили чемпионство за шесть туров до конца розыгрыша чемпионата Франции, заработав в итоге 84 очка. На втором месте остался «Марсель» с 65 очками. Это 13-й подобный титул парижской команды.

В Кубке Франции «ПСЖ» прошёл «Ланс», «Эспали Сен-Марсель», «Ле-Ман», «Стад Брьошен» и «Дюнкерк», а в финале команда разгромила «Реймс» со счётом 3:0, взяв этот трофей в 16-й раз.

В Суперкубке Франции парижский клуб минимально обыграл «Монако», что стало для парижан 13-й победой в этом турнире.

В Лиге чемпионов сезона-2024/2025 «Пари Сен-Жермен» финишировал на 15-м месте в сводной таблице общего этапа, в плей-офф коллектив оказался сильнее «Бреста», «Ливерпуля», «Астон Виллы» и «Арсенала». В финале турнира «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0). Это первый трофей ЛЧ в истории «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме
«ПСЖ» забил «Интеру» ПЯТЬ! Таких разгромов в финалах Лиги чемпионов не было никогда! «ПСЖ» забил «Интеру» ПЯТЬ! Таких разгромов в финалах Лиги чемпионов не было никогда!
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5 Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android