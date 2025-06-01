«ПСЖ» оформил квадрупл по итогам сезона-2024/2025

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«Пари Сен-Жермен» завоевал четыре трофея в сезоне-2024/2025, взяв квадрупл по итогам кампании.

В Лиге 1 парижане оформили чемпионство за шесть туров до конца розыгрыша чемпионата Франции, заработав в итоге 84 очка. На втором месте остался «Марсель» с 65 очками. Это 13-й подобный титул парижской команды.

В Кубке Франции «ПСЖ» прошёл «Ланс», «Эспали Сен-Марсель», «Ле-Ман», «Стад Брьошен» и «Дюнкерк», а в финале команда разгромила «Реймс» со счётом 3:0, взяв этот трофей в 16-й раз.

В Суперкубке Франции парижский клуб минимально обыграл «Монако», что стало для парижан 13-й победой в этом турнире.

В Лиге чемпионов сезона-2024/2025 «Пари Сен-Жермен» финишировал на 15-м месте в сводной таблице общего этапа, в плей-офф коллектив оказался сильнее «Бреста», «Ливерпуля», «Астон Виллы» и «Арсенала». В финале турнира «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0). Это первый трофей ЛЧ в истории «Пари Сен-Жермен».