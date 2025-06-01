Александр Мостовой: Сафонов в какой-то мере причастен к победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером» (5:0) высказался о грузинском вингере клуба Хвиче Кварацхелии и российском голкипере парижан Матвее Сафонове.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Хвича — молодец. Он ушёл из «Наполи», который стал чемпионом Италии. Он выиграл лигу в Италии, и во Франции, а сейчас Лигу чемпионов. Здорово, что у паренька такой прогресс.
Матвей — молодец, что в какой-то мере причастен к победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Но не стоит забывать, что на скамейке запасных сидит ещё 15 футболистов из других стран», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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