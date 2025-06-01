Луис Энрике во второй раз стал победителем Лиги чемпионов в качестве тренера

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике второй раз в карьере стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА. Его подопечные одержали разгромную победу над «Интером» со счётом 5:0 в заключительном матче турнира.

Впервые испанский специалист завоевал трофей Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015, когда руководил испанской «Барселоной». Тогда в финальном матче каталонцы победили итальянский «Ювентус» (3:1).

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довёл преимущество «ПСЖ» до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт — 5:0.