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Итальянский клуб в 18-й раз проиграл в финале ЛЧ/КЕЧ

Итальянский клуб в 18-й раз проиграл в финале ЛЧ/КЕЧ
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Французский «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. В финале турнира парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0). Таким образом, клубы из Италии в 18-й раз проиграли в финале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Никто не проигрывал в финалах так часто, как клубы Серии А.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довёл преимущество «ПСЖ» до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт — 5:0.

Таким образом, «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.

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