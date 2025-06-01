Итальянский клуб в 18-й раз проиграл в финале ЛЧ/КЕЧ

Французский «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. В финале турнира парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0). Таким образом, клубы из Италии в 18-й раз проиграли в финале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Никто не проигрывал в финалах так часто, как клубы Серии А.

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довёл преимущество «ПСЖ» до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт — 5:0.

Таким образом, «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.