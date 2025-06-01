«Краснодар» отреагировал на победу Матвея Сафонова в Лиге чемпионов

Пресс-служба академии «Краснодара» поздравила голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2024/2025. В финале турнира парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0). Сафонов является воспитанником «быков».
«Матвей Сафонов — победитель Лиги чемпионов! Поздравляем нашего выпускника с этим грандиозным достижением. Мотя, гордимся!» — говорится в заявлении в телеграм-канале.
Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В нынешнем сезоне Матвей принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.
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