Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» отреагировал на победу Матвея Сафонова в Лиге чемпионов

«Краснодар» отреагировал на победу Матвея Сафонова в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба академии «Краснодара» поздравила голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2024/2025. В финале турнира парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0). Сафонов является воспитанником «быков».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Матвей Сафонов — победитель Лиги чемпионов! Поздравляем нашего выпускника с этим грандиозным достижением. Мотя, гордимся!» — говорится в заявлении в телеграм-канале.

Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В нынешнем сезоне Матвей принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Матвей Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android