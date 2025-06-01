Мбаппе поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил «Пари Сен-Жермен» с победой в Лиге чемпионов. В решающем матче парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Наконец-то настал этот знаменательный день. Триумф, причём в стиле клуба. Поздравляю «ПСЖ» — написал футболист в соцсетях.
Килиан Мбаппе выступал за парижан с 2017 по 2024 год после перехода из «Монако». За это время футболист провёл за парижскую команду 308 матчей, забил 256 голов и отдал 108 голевых передач. В составе «Пари Сен-Жермен» Мбаппе завоевал 15 трофеев: шесть чемпионских титулов, два Кубка Лиги, четыре Кубка страны и три национальных Суперкубка. В 2020 году Килиан с «ПСЖ» дошёл до финала Лиги чемпионов, где коллектив уступил «Баварии» (0:1).
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