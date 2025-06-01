Мбаппе поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил «Пари Сен-Жермен» с победой в Лиге чемпионов. В решающем матче парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.

«Наконец-то настал этот знаменательный день. Триумф, причём в стиле клуба. Поздравляю «ПСЖ» — написал футболист в соцсетях.

Килиан Мбаппе выступал за парижан с 2017 по 2024 год после перехода из «Монако». За это время футболист провёл за парижскую команду 308 матчей, забил 256 голов и отдал 108 голевых передач. В составе «Пари Сен-Жермен» Мбаппе завоевал 15 трофеев: шесть чемпионских титулов, два Кубка Лиги, четыре Кубка страны и три национальных Суперкубка. В 2020 году Килиан с «ПСЖ» дошёл до финала Лиги чемпионов, где коллектив уступил «Баварии» (0:1).