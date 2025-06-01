Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов

Мбаппе поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил «Пари Сен-Жермен» с победой в Лиге чемпионов. В решающем матче парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Наконец-то настал этот знаменательный день. Триумф, причём в стиле клуба. Поздравляю «ПСЖ» — написал футболист в соцсетях.

Килиан Мбаппе выступал за парижан с 2017 по 2024 год после перехода из «Монако». За это время футболист провёл за парижскую команду 308 матчей, забил 256 голов и отдал 108 голевых передач. В составе «Пари Сен-Жермен» Мбаппе завоевал 15 трофеев: шесть чемпионских титулов, два Кубка Лиги, четыре Кубка страны и три национальных Суперкубка. В 2020 году Килиан с «ПСЖ» дошёл до финала Лиги чемпионов, где коллектив уступил «Баварии» (0:1).

Материалы по теме
«ПСЖ» забил «Интеру» ПЯТЬ! Таких разгромов в финалах Лиги чемпионов не было никогда!
«ПСЖ» забил «Интеру» ПЯТЬ! Таких разгромов в финалах Лиги чемпионов не было никогда!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android