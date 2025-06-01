«Интер» проиграл четвёртый финал Лиги чемпионов из семи
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Миланский «Интер» в четвёртый раз в своей истории потерпел поражение в финале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов УЕФА. В заключительном еврокубковом матче сезона-2024/2025 подопечные Симоне Индзаги крупно уступили французскому «ПСЖ» (5:0), завоевавшему в итоге трофей.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
Всего «Интер» принимал участие в семи финалах Лиги чемпионов. Трижды итальянцы побеждали в турнире. Предыдущий финал «Интер» также проиграл — в сезоне-2022/2023 английскому «Манчестер Сити» (0:1).
«ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.
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