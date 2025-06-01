«Отменили гол, поставили левый пенальти». Президент «Урала» — о поражении от «Ахмата»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение своей команды в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.

— Что скажете по матчу?

— Ты же сам стоял на бровке, все видел. Что я тебе могу сказать?

— Второй тайм по игре правда слабый.

— Второй тайм мы сыграли не очень хорошо, да.

— По судейству что скажете?

— Ты же сам видел. У нас отменили гол, поставили левый пенальти. Ты это специально спрашиваешь.

— Фол был у Мелкадзе?

— Он ударил нашего защитника, надо было ставить фол. Конечно, ребята сами говорят, что пенальти не было, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги.