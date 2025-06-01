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Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Шатова и Томарова в клубе

Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Шатова и Томарова в клубе
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем тренерского штаба команды после поражения своей команды в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мелкадзе – 51'     2:0 Зорин – 90+3'    

— Тренерский штаб останется на следующий сезон?
— Думаю, что нет.

— Ни Шатов, ни Томаров?
— Нет, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги.

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