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Луис Энрике выиграл свой 16-й трофей в карьере

Луис Энрике выиграл свой 16-й трофей в карьере
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«Пари Сен-Жермен» разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов со счётом 5:0. Данный трофей стал 16-м в тренерской карьере Луиса Энрике.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

С «Барселоной» специалист дважды выиграл чемпионат Испании (2014/2015, 2015/2016), взял три Кубка Испании (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), Суперкубок страны (2016), трофей Лиги чемпионов (2014/2015), Суперкубок УЕФА (2015), а также выиграл клубный чемпионат мира (2015).

С «Пари Сен-Жермен» Энрике дважды стал чемпионом Франции (2023/2024, 2024/2025), взял два Кубка Франции (2023/2024, 2024/2025), два национальных Суперкубка (2024, 2025), а также Лигу чемпионов (2024/2025).

В 2015 году Энрике становился тренером года по версии ФИФА.

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