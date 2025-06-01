Луис Энрике выиграл свой 16-й трофей в карьере

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов со счётом 5:0. Данный трофей стал 16-м в тренерской карьере Луиса Энрике.

С «Барселоной» специалист дважды выиграл чемпионат Испании (2014/2015, 2015/2016), взял три Кубка Испании (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), Суперкубок страны (2016), трофей Лиги чемпионов (2014/2015), Суперкубок УЕФА (2015), а также выиграл клубный чемпионат мира (2015).

С «Пари Сен-Жермен» Энрике дважды стал чемпионом Франции (2023/2024, 2024/2025), взял два Кубка Франции (2023/2024, 2024/2025), два национальных Суперкубка (2024, 2025), а также Лигу чемпионов (2024/2025).

В 2015 году Энрике становился тренером года по версии ФИФА.