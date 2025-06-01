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Болельщики «ПСЖ» выбежали на поле после победы в ЛЧ, команда уходила под охраной

Болельщики «ПСЖ» выбежали на поле после победы в ЛЧ, команда уходила под охраной
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Болельщики «Пари Сен-Жермен» выбежали на поле после победы в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером» (5:0). По информации Marca, из-за этого футболистам парижской команды пришлось уйти в раздевалку в сопровождении охранников.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступал Иштван Ковач из Румынии. На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довёл преимущество «ПСЖ» до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт — 5:0.

Таким образом, «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.

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