Сафонова охраняла полиция, Хвича целовал кубок ЛЧ, фанаты портили газон. Яркие фото финала

31 мая в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен» в финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Интер» и стал обладателем трофея турнира. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Луиса Энрике.

Лучшие кадры с матча «ПСЖ» — «Интер» — в фотоподборке «Чемпионата».

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В нынешнем сезоне Матвей принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.