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«Так радовался, что глаз подбили». Сафонов показал фингал после финала Лиги чемпионов

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов продемонстрировал повреждение после победы парижан со счётом 5:0 в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Интером». Российский вратарь весь матч провёл на скамье запасных.

После матча Сафонов поделился кадрами командного празднования, на которых у голкипера под глазом отчётливо виден синяк.

«Так радовался, что глаз подбили», — прокомментировал травму Матвей Сафонов в видеообращении в своём телеграм-канале.

Матвей Сафонов стал пятым россиянином, победившем в Лиге чемпионов. Ранее победы в главном европейском клубном турнире добивались Игорь Добровольский («Марсель), Владимир Бут («Боруссия» Д), Дмитрий Аленичев («Порту») и Денис Черышев («Реал»).