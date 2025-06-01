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«Так радовался, что глаз подбили». Сафонов показал фингал после финала Лиги чемпионов

«Так радовался, что глаз подбили». Сафонов показал фингал после финала Лиги чемпионов
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Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов продемонстрировал повреждение после победы парижан со счётом 5:0 в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Интером». Российский вратарь весь матч провёл на скамье запасных.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

После матча Сафонов поделился кадрами командного празднования, на которых у голкипера под глазом отчётливо виден синяк.

«Так радовался, что глаз подбили», — прокомментировал травму Матвей Сафонов в видеообращении в своём телеграм-канале.

Матвей Сафонов стал пятым россиянином, победившем в Лиге чемпионов. Ранее победы в главном европейском клубном турнире добивались Игорь Добровольский («Марсель), Владимир Бут («Боруссия» Д), Дмитрий Аленичев («Порту») и Денис Черышев («Реал»).

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