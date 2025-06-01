Матвей Сафонов стал первым россиянином в истории, выигравшим требл

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, выиграв требл с фрацузским грандом, установил уникальное достижение среди российских игроков в истории.

Ранее ни один россиянин не выигрывал три главных трофея со своим клубом в рамах одного сезона. Напомним, по итогам сезона-2024/2025 Сафонов стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны. Кроме того, в активе Сафонова вместе с парижским клубом титул Суперкубка Франции.

Напомним, в недавно завершившимся финале Лиги чемпинов парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0).

Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В нынешнем сезоне Матвей принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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