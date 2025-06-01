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«Рубин» отреагировал на победу Хвичи Кварацхелии с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Рубин» отреагировал на победу Хвичи Кварацхелии с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Казанский «Рубин» опубликовал пост по случаю завоевания 24-летним грузинским вингером французского «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии титула Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В решающем матче турнира парижане разгромили миланский «Интер» со счётом 5:0. Грузин в этой встрече отметился забитым голом.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Главное фото этого дня. Гордимся, Хвича!» — написала пресс-служба казанского клуба в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал «Рубина»

Напомним, Хвича перебрался в «ПСЖ» этой зимой. Прежде вингер выступал за «Наполи», в составе которого стал чемпионом Италии. С французским грандом Хвича выиграл Лигу чемпионов, Кубок и чемпионат страны. За «Рубин» грузин выступал с 2019 по 2022 год.

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